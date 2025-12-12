BlackSky Technology chute suite à un projet de vente d'actions de 100 millions de dollars

12 décembre - ** Les actions de la société de renseignement spatial BlackSky Technology BKSY.N chutent de 5,8 % à 17,18 $ dans les échanges prolongés ** BKSY dévoile une offre de 100 millions de dollars sur le marché qui sera gérée par la Deutsche Bank et Craig-Hallum

** L'action a clôturé en baisse de 6,7 % à 18,24 $ vendredi

** Le produit sera utilisé à des fins générales, y compris les dépenses en capital et les investissements stratégiques

** BKSY compte environ 36 millions d'actions en circulation au 30 septembre, d'après les documents déposés auprès de la SEC

** À la dernière clôture, l'action BKSY a progressé de 69% depuis le début de l'année