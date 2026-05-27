BlackRock voit un intérêt dans les fusions-acquisitions à grande échelle dans le secteur minier

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BlackRock serait favorable à une consolidation parmi les grandes sociétés minières, car cela ouvrirait le secteur aux investisseurs généralistes à une échelle qui faciliterait la mise en œuvre des projets de grande envergure et complexes nécessaires à la création de nouvelles capacités de production, mercredi un .

Le secteur minier est confronté à un problème d'échelle, en particulier par rapport à d'autres secteurs comme celui des technologies, a déclaré Olivia Markham lors de la conférence organisée par l'Australian Financial Review (AFR) à Perth.

“Lorsque vous discutez avec un investisseur généraliste américain, celui-ci souhaite investir dans des actions liquides de grande capitalisation. Les grandes entreprises ont un meilleur accès au capital, elles se négocient généralement à un multiple plus élevé, et je pense que dans le contexte du secteur minier, les grandes entreprises disposent également des équipes et des personnes nécessaires pour mener à bien tous ces projets complexes,” a-t-elle déclaré.

“Nous avons connu une vague de fusions-acquisitions, mais je pense qu’il y a lieu d’en faire davantage,” a-t-elle ajouté.

“S’il y a des transactions judicieuses à conclure qui peuvent permettre aux entreprises de s’agrandir, je vois l’intérêt de le faire,” a-t-elle ajouté. Parmi les grandes sociétés minières, Glencore GLEN.L et Rio Tinto RIO.AX ont exploré plus tôt cette année la possibilité d’une fusion qui aurait donné naissance à une entreprise de 240 milliards de dollars et aurait associé les activités de commercialisation et les actifs cuprifères de Glencore à l’expertise opérationnelle de Rio Tinto pour répondre à la demande en cuivre en forte croissance. Rio Tinto s'est retiré du projet, estimant qu'il ne voyait pas suffisamment d'avantages en termes de coûts pour cette opération à ce moment-là. Cependant, certains spéculent que le directeur général de Glencore, Gary Nagle, garde toujours espoir concernant la société minière anglo-australienne et pourrait chercher à rouvrir les négociations si le cours de l'action de la société minière suisse continue de dépasser celui de Rio Tinto.

BlackRock détient des participations dans ces deux sociétés minières ainsi que dans le géant minier mondial BHP BHP.AX