BlackRock voit ses encours croître de 21% au 3T-21

(NEWSManagers.com) - Comme chaque publication de résultats par BlackRock, les chiffres donnent le tournis. Le géant de la gestion d'actifs américain a fait état ce 13 octobre d'une croissance de ses encours de 21% au troisième trimestre 2021 comparé au même trimestre de l'année précédente pour atteindre 9.464 milliards de dollars d'actifs gérés à fin septembre. Sur un an, ses encours ont donc grossi presqu'autant que s'il avait racheté un Amundi (1.729 milliards gérés fin 2020 mais en euros), pourtant plus gros gérant d'actifs en Europe. A fin décembre, les encours de BlackRock s'établissaient à 8.676 milliards. Le groupe a collecté au total 75,3 milliards de dollars sur le trimestre contre 128 milliards sur la même période de 2020. Sur les actifs de long terme (hors monétaire notamment) cette collecte est de 98 milliards de dollars.

Ces 98 milliards d'argent frais " représentent une croissance organique annualisée de 9 % des commissions et le sixième trimestre consécutif où nous avons dépassé notre objectif de 5 % de croissance, démontrant une fois de plus la force de notre plateforme diversifiée d'investissement et de technologie" , a commenté Larry Fink, le fondateur et dirigeant de BlackRock.

Dans le détail, les ETF ont représenté 58 milliards de dollars de collecte portant les encours du groupe sur ce segment à 3.039 milliards de dollars. Le retail affiche une collecte de 22,6 milliards et les institutionnels de 17 milliards (dont 8 milliards de décollecte sur la gestion indicielle). Le groupe a décollecté en gestion monétaire (-12 milliards) et en gestion conseillée (-10 milliards).

Au niveau des résultats financiers, les revenus s'affichent à 5 milliards de dollars au troisième trimestre et le résultat d'exploitation à 1,9 milliard.

Le résultat net part du groupe s'établit à 1,7 milliard de dollars.

Depuis le début de l'année, BlackRock a collecté 328 milliards de dollars contre 391 milliards sur l'année complète 2020.