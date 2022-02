BlackRock vise les outils " les plus pointus de l' industrie" sur la transition net zéro

(NEWSManagers.com) - Les clients du plus grand gestionnaire d'actifs au monde BlackRock se posent une multitude de questions sur la protection de leur portefeuille ainsi que sur les futurs investissements gagnants ou perdants dans le cadre de la transition vers une économie à zéro émission carbone nette, comme le suggère la lettre que leur a adressé la firme américaine ce jeudi.

" Le choix de la manière d'aborder la transition vous appartient, et compte tenu de notre devoir de vigilance, de loyauté et de prudence envers nos clients, nous nous engageons à vous guider et vous conseiller au fur et à mesure qu'elle se dessine " , affirme BlackRock à ses clients.

Se référant à la récente inflation des prix du gaz, du pétrole et du charbon, BlackRock assure que d'autres périodes similaires sont à anticiper à l'avenir mais que " ces périodes-là ne doivent pas être considérées comme allant à l'encontre de la transition, mais au contraire comme une partie intégrante de cette dernière. "

Navigation, accélération et invention

Dans sa lettre, BlackRock se veut optimiste sur la transition vers une économie net zéro, bien qu'il estime encore très incertains son rythme et sa forme. Pour l'entreprise dirigée par Larry Fink, la question n'est plus de savoir si la transition vers le net zéro aura lieu, " mais comment elle aura lieu, et quelles en seront les conséquences pour votre portefeuille " .

Le gestionnaire entend accroître ses efforts dans ce domaine. En 2022 et dans les années qui suivent, il ambitionne d'élaborer et mettre à disposition de ses clients les outils d'analyse et de conseil, dédiés à la transition, " les plus pointus de l'industrie " , alimentés par Aladdin. " Ces outils seront conçus pour aider les investisseurs à investir dans un contexte de forte incertitude quant au rythme de changement des politiques publiques et de l'économie réelle " , soutient BlackRock.

La firme veut aussi proposer un cadre de réflexion sur la manière d'investir dans la transition sur la base d'un triptyque " navigation, accélération et invention " . Autre objectif du gestionnaire, établir une nouvelle plateforme pour consolider ses efforts en matière de finance axée sur la transition et d'incubation des stratégies d'investissement liées à ce mouvement.

Pas encore de bulle sur les actifs durables

Le processus de transition ne se résume pas à une allocation aux actifs durables, prévient BlackRock, qui incite ses clients à comprendre les impacts portés par la décarbonation sur leurs portefeuilles. " Par exemple, comment l'évolution de la technologie, les prix de l'énergie, les politiques publiques et d'autres facteurs interagissent, pour obtenir une vue d'ensemble sur la façon dont se déploie le processus de transition, avec ses conséquences à l'échelle des titres, des secteurs et des portefeuilles."

Pour la firme américaine, qui ne voit pas pour l'instant émerger une bulle sur les actifs durables, le repricing des secteurs propres (green) et carbonés (brown) en bourse va s'intensifier jusqu'en 2025. " Nous constatons que les réévaluations cumulées à ce jour ne représentent qu'une fraction des réévaluations sectorielles telles que la bulle Internet de 1998-2002 et la crise financière de 2007-2008. Nous nous attendons à une réévaluation plus importante au cours des quatre prochaines années, sur la base de facteurs tels que les préférences des investisseurs pour les actifs plus écologiques et les changements historiques des primes de risque pour des transitions de long terme similaires telles que la transition démographique " , indique BlackRock dans un rapport envoyé en complément de la lettre.

Nouvelles stratégies avec option climat

En 2022, la firme s'engage à proposer davantage de solutions d'investissement ciblées, alignées aux prévisions de décarbonation de l'économie. Celles-ci doivent permettre à ses clients de " verdir le cœur " de leur portefeuille via de larges expositions intégrant les enjeux climatiques en exploitant les analyses de BlackRock Sustainable Investing Intelligence.

En outre, le plus gros gestionnaire d'actifs du monde envisage de distribuer de nouvelles stratégies fondamentales et systématiques en gestion active et de continuer à étoffer son offre de fonds indiciels cotés iShares pour y inclure des indices de référence liés au climat.

Enfin, BlackRock indique qu'il développera les capacités de ses équipes " Portfolio Consulting " et " OCIO " (Outsourced Chief Investment Officer). Ce, afin d'intégrer des analyses concernant la transition climatique et de permettre une plus grande personnalisation des solutions aidant ses clients à atteindre leurs objectifs spécifiques en matière de durabilité.