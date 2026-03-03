BlackRock vend le reste de sa participation dans l'entreprise énergétique espagnole Naturgy

(Refonte avec les résultats de l'offre par placement accéléré) par Pietro Lombardi

BlackRock BLK.N a vendu sa participation restante de 11,4 % dans la société énergétique espagnole Naturgy NTGY.MC pour 2,79 milliards d'euros (3,25 milliards de dollars), a-t-on appris mardi auprès du marché.

La société d'investissementa cédé 110 753 554 actions à 25,20 euros chacune, alors que le cours de clôture de Naturgy était de 26,76 euros lundi.

BlackRock avait chargé J.P. Morgan et Goldman Sachs de gérer la vente par le biais d'un placement accéléré.

En décembre,la société avait vendu une participation d'environ 7 % dans Naturgy pour 2 milliards de dollars. BlackRock est devenu actionnaire de la société de services publics à la suite de l'acquisition en 2024 de Global Infrastructure Partners, quidétenait auparavantune participation dansNaturgy.

(1 dollar = 0,8572 euro)