BlackRock va lancer Aladdin Data Cloud pour le secteur de la gestion d'actifs

(NEWSManagers.com) - BlackRock a annoncé avoir conclu un partenariat stratégique avec la société Snowflake " pour déployer une nouvelle génération de solutions pour l' industrie de la gestion d' actifs" . BlackRock va lancer Aladdin Data Cloud, une plateforme de données dans le cloud qui va s'intégrer à sa solution de gestion d'actifs Aladdin. Elle va permettre aux utilisateurs de cette dernière d'exploiter leurs données grâce à Aladdin Studio, la plateforme de BlackRock pour les développeurs. Data Cloud est vendu par Snowflake et consiste en " un réseau mondial où des milliers d' organisations mobilisent des données avec une échelle, une simultanéité et des performances quasi illimitées. Dans le Data Cloud, les organisations unissent leurs données en silo, découvrent et partagent de façon sécurisée les données gérées et exécutent diverses charges de travail analytiques.

BlackRock sera l' un des partenaires fondateurs du programme "  Powered by Snowflake " . Les deux entreprises collaboreront pour répondre aux besoins évolutifs de la communauté de gestion d' actifs dans le but de rendre les données plus accessibles et plus exploitables.