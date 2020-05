BlackRock va conseiller la Banque centrale de Suède

(NEWSManagers.com) - La banque centrale de Suède Riksbank a décidé de faire appel au département Financial Markets Advisory de BlackRock comme société de conseil externe dans le cadre de ses mesures de soutien à l' économie.

Le projet confié inclut une analyse du marché des obligations d' entreprises suédoises et une évaluation des options de conception possibles pour un éventuel programme de rachat d' obligations d' entreprises. Cette étude doit être terminée courant mai 2020.

Pour conserver une politique monétaire expansionniste et soutenir l'économie, la Banque de Suède a décidé le 19 mars d'acheter, dans le cadre de son programme d'achat d'obligations, des obligations et des certificats émis par des sociétés non financières suédoises.

" La situation sur le marché des " commercial paper " s'est progressivement stabilisée depuis que la Riksbank a commencé à acheter ces titres le 2 avril. Cependant, la situation du marché est encore incertaine. La Riksbank suit et analyse donc l'évolution du marché des " commercial paper " et des obligations d' entreprises afin de s'assurer qu'elle est prête à prendre de nouvelles mesures si cela est nécessaire pour stabiliser le marché " , explique la Banque centrale dans un communiqué annonçant cet accord avec la plus grande société de gestion au monde.

Il s' agit d' un contrat de plus pour le département FMA de BlackRock. La société de gestion conseille déjà, via ce pôle, la Federal Reserve et la Banque du Canada. Elle a aussi été sollicitée par l'Union européenne. Le Financial Times écrivait récemment que de plus en plus, l' influence du gestionnaire américain passait par le biais de ce petit département de conseil.