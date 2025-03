BlackRock : un ETP adossé au bitcoin est désormais disponible en Europe

(AOF) - Le plus important gestionnaire d'actifs mondial, BlackRock, a lancé son premier produit adossé au bitcoin en Europe, l'iShares Bitcoin ETP, selon le site de la société. L'iShares Bitcoin ETP est côté sur les Bourses d'Amsterdam, de Francfort et de Paris. BlackRock avait lancé en janvier 2024 aux Etats-Unis un ETF sur le bitcoin au comptant, qui affiche actuellement plus de 50 milliards de dollars d'encours. " L'ETP est adossé à des bitcoins détenus par Coinbase Custody International Limited, le dépositaire de l'émetteur, en chambre froide (hors ligne) ", précise BlackRock.