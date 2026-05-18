BlackRock TCP Capital recule après l'annonce d'une enquête du ministère américain de la Justice

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18 mai - ** L'action de BlackRock TCP Capital Corp TCPC.O a chuté de 3,9% pour s'établir à 3,99 $ en début de séance

** Bloomberg a rapporté vendredi que les procureurs américains examinaient de près les pratiques d'évaluation d'un fonds de crédit privé de BlackRock BLK.N , citant des sources proches du dossier

** Le bureau du procureur fédéral de Manhattan a demandé des informations et interrogé des dirigeants dans le cadre de l'enquête, selon le rapport

** L'enquête pourrait se conclure sans qu'aucune accusation ne soit retenue - Bloomberg

** TCPC a procédé à une publication hors cycle inhabituelle le 26 janvier, indiquant qu’il prévoyait de réduire la valeur de ses actifs d’environ 19%, ce qui a fait chuter le cours de l’action de 13% ce jour-là

** TCPC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action TCPC a perdu environ 27% depuis le début de l'année