BlackRock TCP Capital recule après l'annonce d'une enquête du ministère américain de la Justice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 mai - ** L'action de BlackRock TCP Capital Corp TCPC.O a chuté de 3,9% pour s'établir à 3,99 $ en début de séance
** Bloomberg a rapporté vendredi que les procureurs américains examinaient de près les pratiques d'évaluation d'un fonds de crédit privé de BlackRock BLK.N , citant des sources proches du dossier
** Le bureau du procureur fédéral de Manhattan a demandé des informations et interrogé des dirigeants dans le cadre de l'enquête, selon le rapport
** L'enquête pourrait se conclure sans qu'aucune accusation ne soit retenue - Bloomberg
** TCPC a procédé à une publication hors cycle inhabituelle le 26 janvier, indiquant qu’il prévoyait de réduire la valeur de ses actifs d’environ 19%, ce qui a fait chuter le cours de l’action de 13% ce jour-là
** TCPC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters
** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action TCPC a perdu environ 27% depuis le début de l'année
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