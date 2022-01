BlackRock surpondère les actions européennes pour 2022

(NEWSManagers.com) - Le plus grand gestionnaire d'actifs mondial par la taille des encours est positif en ce qui concerne les perspectives des marchés actions européennes.

Dans une note publiée récemment, le BlackRock Investment Insitute estime ainsi qu'au niveau mondial, les actions connaitront une autre année de rendements positifs, couplée à une année de baisse pour les obligations. Le groupe estime ainsi qu'un nouveau régime de marché s'est mis en place " comme il n'y en a jamais eu depuis un demi-siècle" .

La vague actuelle de Covid en Europe retarde, mais ne déraille pas, le redémarrage de l'activité économique.

En 2022, la Réserve fédérale donnera le coup d'envoi d'un cycle de hausse des taux. Selon ses prévisions, la Banque centrale européenne ne fera pas évoluer sa politique sur ce plan en 2022 et continuera à racheter des actifs, mais à un rythme plus lent. Les deux institutions vont faire preuve d'une plus grande tolérance à l'égard de l'inflation.

Le groupe choisit donc de surpondérer les actions européennes mais de sous-pondérer dans le même temps les obligations d'État en euros en raison des conséquences attendues de la hausse des taux d'intérêt américains, d'un changement dans les achats d'obligations de la BCE et d'une hausse des taux réels ou ajustés à l'inflation historiquement bas.

Concernant les actions, BlackRock se dit à la recherche des entreprises qui peuvent maintenir des bénéfices supérieurs aux prévisions et ce, même si leurs coûts augmentent. Dans ce contexte certain noms européens du luxe et de la beauté devraient continuer à prospérer, en particulier ceux qui ont investi dans le e-commerce, estime la société de gestion.

" Une croissance économique alimentée par la consommation et des taux d'intérêt réels négatifs contribuera à des gains positifs pour les marchés actions en 2022 ; cependant, le parcours des actions pourrait être plus volatile en 2022, car les craintes d'inflation gagnent du terrain" , conclut Nigel Bolton, coresponsable de la stratégie d'investissement de BlackRock Fundamental Equities.