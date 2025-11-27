 Aller au contenu principal
BlackRock s'est allégé au capital de SAP
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 16:17

BlackRock s'est légèrement allégé au capital de SAP suite à une cession d'actions réalisée en début de semaine, peut-on lire dans un avis financier publié jeudi.

En date du lundi 24 novembre, le numéro un mondial de la gestion d'actifs contrôlait 6,56% des droits du concepteur de logiciels allemand, contre 6,58% précédemment.

Dans le détail, BlackRock détenait 6,52% du groupe de Walldorf via une participation sous forme de titres possédés en propre et 0,04% via des instruments financiers.

Valeurs associées

SAP AG O.N.
207,550 EUR XETRA +0,41%
