BlackRock s'apprête à lancer un ETF sur l'indice Nasdaq-100, remettant ainsi en cause la position dominante d'Invesco alors que l'essor de l'IA stimule la demande

L'écran du Nasdaq à New York. (Crédits: Adobe Stock)

BlackRock BLK.N a annoncé mardi le lancement d'un fonds négocié en bourse (ETF) répliquant l'indice Nasdaq-100, fortement orienté vers les technologies .NDX , afin de répondre à la demande croissante des investisseurs souhaitant tirer parti de la hausse boursière alimentée par l'intelligence artificielle.

L'ETF iShares Nasdaq 100, proposé par le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, répliquera l'indice phare américain et sera coté sous le symbole IQQ.O dès jeudi,quelques mois seulement après que le Nasdaq NDAQ.O a révisé ses critères afin d'accélérer l'intégration de sociétés nouvellement cotées telles que SpaceX SPCX.O .

L'ETF de BlackRock viendra concurrencer la gamme Nasdaq-100 du gestionnaire d'actifs Invesco, qui domine depuis longtemps le marché des investisseurs cherchant à accéder à des actions de croissance à grande capitalisation et à forte composante technologique via ses ETF QQQ Trust Series 1 QQQ.O et Nasdaq 100 QQQM.O . Le mois dernier, la banque State Street STT.N a également lancé un ETF Nasdaq 100 QNDX.O .

“L'IQQ renforce notre capacité à offrir aux investisseurs un accès au Nasdaq-100 via les ETF iShares, en leur proposant des stratégies complémentaires qui leur permettent d'aligner leurs portefeuilles sur leurs objectifs”, a déclaré Elise Terry, responsable d'iShares pour les États-Unis chez BlackRock.

La forte demande des investisseurs pour les valeurs de grande capitalisation et les titres technologiques a permis au Nasdaq-100 .NDX d'enregistrer son meilleur trimestre depuis avril 2020 au cours des trois mois clos en juin. L'indice suit les 100 premières sociétés non financières cotées à la Bourse du Nasdaq.

L'ETF iShares Nasdaq-100 sera coté avec une valeur liquidative initiale (NAV) de 24 dollars par action. À titre de comparaison, les valeurs liquidatives des fonds d'Invesco s'élèvent respectivement à 722,45 dollars et 297,45 dollars.

BlackRock gère actuellement plus de 41 milliards de dollars d'actifs via ses autres stratégies liées au Nasdaq-100, telles que l'ETF iShares Nasdaq Top 30 Stocks QTOP.O et l'ETF iShares Nasdaq Premium Income Active BALQ.O .

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de codes pour une diffusion plus large)