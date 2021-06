BlackRock reprend la tête des ventes de fonds en Europe en mai

(NEWSManagers.com) - Distancé pendant plusieurs mois par ses concurrents, BlackRock a repris la tête des ventes de fonds en Europe en mai, et ce avec une avance confortable. La plus grande société de gestion au monde a enregistré sur le mois des souscriptions nettes de 13 milliards d' euros, selon les dernières statistiques de Refinitiv Lipper. Elle est loin de ses poursuivants, qui se tiennent tous dans un mouchoir de poche autour de 2 milliards d' euros de collecte chacun. Fidelity International arrive deuxième avec 2,3 milliards, devant Union Investment (+2,2 milliards), Morgan Stanley (+2,1 milliards) et DWS Group (+2,1 milliards). Les cinq derniers du top 10 évoluent aussi dans une fourchette étroite entre 1,8 milliard et 2 milliards d' euros.

Lipper Refinitiv observe que plusieurs sociétés de gestion figurant dans les dix premiers ont bénéficié de flux dans leurs gammes de fonds monétaires. C' est notamment le cas de BlackRock (+6,6 milliards d' euros), mais aussi de Fidelity International (+1 milliard), Morgan Stanley (+2,7 milliards) et Groupama (1,4 milliard). En revanche, les ETF n' ont été un moteur que pour BlackRock et DWS. Cela a tout de même contribué à près de la moitié de la collecte du géant américain, et à la quasi-totalité de celle du gestionnaire allemand.

En termes de classes d' actifs, BlackRock se place en tête des ventes pour les fonds obligataires (+1,6 milliard) et les fonds actions (+4,1 milliards). Pour les fonds diversifiés, c' est Allianz qui s' illustre (+1 milliard).

En mai, les fonds distribués en Europe ont drainé 32,6 milliards d' euros, dont 19,9 milliards dans des fonds et 12,7 milliards dans des ETF.