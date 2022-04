BlackRock repasse sous la barre des 10.000Md$ d'actifs gérés au premier trimestre 2022

(NEWSManagers.com) - BlackRock a repassé à la baisse cette fois la barre symbolique des 10.000 milliards de dollars, un seuil jamais atteint par un gestionnaire d'actifs et qu'il avait franchi fin 2021. Recul des marchés oblige, dans un contexte de guerre en Ukraine, d'inquiétudes sur la croissance et de confinements répétés en Chine liés au Covid, le groupe américain ne gérait plus "que" 9.569 milliards de dollars à la fin du premier trimestre 2022. Sa collecte nette totale est tout de même positive sur les trois mois à hauteur de 86 milliards de dollars. Il revendique 114 milliards de dollars de collecte nette sur les actifs de long terme (hors décollecte "saisonnière" sur les actifs monétaires). Les ETF (fonds indiciels cotés en Bourse) ont contribué à hauteur de 56 milliards.

Les revenus se sont établis à 4,7 milliards de dollars, en hausse de 7% par rapport à la même période de l'an dernier. Le résultat d'exploitation s'est inscrit à 1,76 milliard de dollars pour une marge d'exploitation de 37,5%, contre 35,1% pour la période correspondante de 2021. Le résultat net s'est quant à lui établi à 1,4 milliard de dollars sur le trimestre, en hausse de 20% sur un an.

Si le groupe a collecté en net dans toutes les régions du monde (Amériques, EMEA et Asie Pacifique), il précise que sur la clientèle institutionnelle, où il affiche une collecte nette de 47 milliards de dollars, il a décollecté 98 milliards en actifs de long terme. Les fonds monétaires ont, quant à eux, décollecté 27 milliards au global. Par type d'actifs, ce sont les fonds investis sur les actions qui ont le plus collecté à hauteur de 76 milliards, pour un encours global de 5.119 milliards de dollars. Les produits de taux (fixed income) représentent 2.645 milliards de dollars d'encours.

Larry Fink, président directeur général de BlackRock, précise que le groupe a enregistré des entrées nettes de 20 milliards de dollars dans les produits de gestion active, menées par les stratégies de gestion pilotée à horizon (dite LifePath et vendue par les intermédiaires comme les fonds de pension) et la forte demande pour les gestions alternatives.