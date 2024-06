BlackRock renforce son équipe européenne Dette Privée

(AOF) - BlackRock annonce la nomination de Camille de Lamotte en tant que co-head of private debt origination en France et head of prigination en Espagne, renforçant ainsi son équipe européenne de dette privée afin d'élargir l'accès des investisseurs à cette classe d'actifs en pleine croissance. Basé à Paris, il sera responsable, aux côtés de Guillaume Claire (co-head of France), de la recherche d'opportunités et de l’exécution d'investissements en prêts directs sur le marché mid-market.

Camille de Lamotte a récemment travaillé pour Goldman Sachs, où il a occupé le poste de Head of Direct Lending pour la France et l'Espagne. Auparavant, il a été head of leveraged finance chez GE Capital à Paris, où il a initié et exécuté diverses opérations à travers l'Europe, y compris des club deals, des prêts syndiqués et des financements unitranches.