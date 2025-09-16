BlackRock renforce son comité exécutif dans le cadre d'un remaniement des talents, selon le Financial Times

BlackRock NLK.N a ajouté mardi 20 de ses cadres supérieurs à un comité qui joue un rôle essentiel dans l'élaboration de la stratégie du plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a rapporté le Financial Times mardi, citant une lettre de la directrice générale Larry Fink et du président Rob Kapito.

Les nominations au comité exécutif mondial de BlackRock comprennent Sarah Melvin, responsable des activités britanniques de la société, et Mike Pyle, responsable adjoint du groupe de gestion de portefeuille au sein de BlackRock, ajoute le rapport.

Un porte-parole de BlackRock a refusé de commenter le rapport.

La vice-présidente Mark McCombe prendra sa retraite au début de l'année 2026, ajoute le Financial Times.

En août, BlackRock a promu un membre senior de son équipe de gestion pour diriger les interactions de la société avec les entreprises dans les Amériques, dans le cadre d'une série plus large de changements de direction.

Le gestionnaire d'actifs s'efforce de diversifier ses sources de revenus alors qu'il est confronté à la diminution des frais liés aux stratégies indicielles à frais réduits.

Au début du mois, il a conclu un accord avec Citigroup C.N pour gérer environ 80 milliards de dollars d'actifs pour les clients de gestion de patrimoine de la banque.