BlackRock remporte un gigantesque mandat au Royaume-Uni

(NEWSManagers.com) - Une étape fondatrice pour les pensions britanniques. C' est ainsi que British Airways a désigné la nomination de BlackRock en tant que directeur d' investissement externe de ses deux fonds de pension à prestation déterminée The Airways Pension Scheme (APS) et New Airways Pension Scheme (NAPS). Ils font partie des plus gros fonds de pension professionnels britanniques à prestation déterminée -c' est-à-dire à rente fixe, un modèle de plus en plus abandonné au profit de celui reposant sur une cotisation déterminée - et cumulent 21,5 milliards de livres (25 milliards d' euros) d' actifs pour le compte de 85.000 membres.

La gestion des investissements va donc être transférée du gérant interne British Airways Pension Investment Management Limited (BAPIML) à BlackRock, intronisé outsourced chief investment officer (OCIO, directeur d' investissement externe), une décision qualifiée de " pionnière " . Une partie du personnel de BAPIML suivra le même chemin pour assurer la continuité du service. Le but de la manœuvre consiste à optimiser les coûts et l' efficacité des investissements. Le transfert des actifs a été réalisé le 1er juin 2021.

" En tant que gérant interne, BAPIML a réalisé une performance d' investissement et une administration excellentes des fonds de pension depuis de nombreuses années, commente Roger Maynard, président des conseils d' administration des deux fonds. Cet accord représente l' étape suivante nécessaire dans l' évolution des fonds alors qu' ils doivent optimiser leurs stratégies d' investissement respectives et se rapprocher de leurs objectifs de financement. "

Sous-Financement

Si APS reste relativement solide avec un taux de financement de 105,4% de ses 7,6 milliards de livres d' actifs (derniers chiffres disponibles du 31 mars 2020), NAPS se trouve lui sous-financé depuis plusieurs années. Au 31 mars 2020, le fonds disposait de 17,8 milliards de livres d' actifs couvrant 87% de son passif. Son déficit atteignait alors 2,6 milliards de livres. Un plan de redressement du fonds fermé depuis longtemps aux nouveaux membres a été enclenché en 2018, qui prévoyait un étalement des contributions de la compagnie aérienne au fonds, un plan mis à mal par la pandémie de Covid-19.

Le recours aux OCIO augmente régulièrement et a atteint 2.000 milliards de dollars d' actifs en 2020 selon Pensions & Investments, contre 600 milliards en 2011. Les fonds de pension à prestation déterminée sont les plus nombreux à recourir à ce service.