BlackRock recrute Marie-Pierre Ravoteur pour suivre les institutionnels

BlackRock vient de recruter Marie-Pierre Ravoteur en tant que responsable du pôle Clients Institutionnels pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Basée à Paris, l’intéressée assumera également le rôle de Head of Multinational Defined Contribution for Europe, une fonction nouvellement créée qui vise « à répondre aux changements profonds du paysage de la retraite en Europe ».

Marie-Pierre Ravoteur vient d’Axa France, où elle était dernièrement directrice de l’épargne retraite entreprise. Elle a précédemment aussi travaillé chez Axa Investment Managers, où elle a été responsable du Quant Lab et de la structuration. A son nouveau poste, elle aura pour mission de « développer l’empreinte de BlackRock auprès des clients institutionnels dans la région ». Elle sera aussi chargée de « conseiller en termes de structures et de solutions d’investissement les entreprises multinationales basées en Europe ».

Son arrivée intervient après le départ de Philippe Toledano , qui était directeur commercial à Paris en charge du développement commercial sur le segment « Asset Owners », depuis 2019. Il a rejoint Exane Asset Management.

Laurence Marchal