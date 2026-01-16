BlackRock prouve qu'il est le plus gros poisson de tous les étangs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** Le bénéfice de BlackRock BLK.N pour le quatrième trimestre a battu les estimations de Wall Street jeudi; la reprise du marché a stimulé ses revenus de commissions, ses actifs sous gestion (AUM) à un niveau record de 14 000 milliards de dollars

** La note moyenne attribuée à BLK par 18 analystes est "buy"; PT médian 1 300 $ - données LSEG

L'INTRIGUE FAVORITE DU MARCHÉ

** Jefferies ("buy", PT: $1,351) dit que la croissance organique annualisée de 12% des frais de base de BLK au 4T25, l'expansion rapide de ses marchés privés, de ses actifs numériques et de ses activités de distribution internationale, le placent dans une position forte pour maintenir la croissance organique des frais de base jusqu'en 2026

** KBW ("surperformer", PT: $1,340) dit que l'échelle de BLK et sa gamme de produits diversifiés sont des avantages clés

** TD Cowen ("hold", PT: $1,238) dit que BLK a des perspectives de croissance fortes et diversifiées; s'attend à des taux d'honoraires plus élevés, à des marges améliorées et à un retour agressif du capital

** Morningstar (fair value: $1,170) indique que BLK surperforme en termes de croissance organique des actifs sous gestion, les investisseurs privilégiant ses fonds indiciels et ses ETF par rapport aux produits actifs