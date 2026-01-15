 Aller au contenu principal
BlackRock progresse après des bénéfices supérieurs aux prévisions au T4
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 12:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions du gestionnaire d'actifs BlackRock BLK.N augmentent de 1,7 % à 1 109,97 $ dans un marché préliminaire agité

** Le bénéfice par action ajusté du 4ème trimestre de 13,16 $ dépasse les estimations des analystes de 12,21 $, selon les données compilées par LSEG

** L'augmentation des bénéfices est due à de fortes entrées dans les fonds négociés en bourse et à une demande croissante pour ses produits indiciels à moindre coût

** Les actifs sous gestion ont augmenté à 14,04 trillions de dollars au cours du trimestre contre 11,55 trillions de dollars un an plus tôt

** 14 des 18 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, quatre à "conserver"; leur estimation médiane est de 1 296 $ - données LSEG

** BLK a gagné 4,4% en 2025

