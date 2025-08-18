 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 902,00
-0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BlackRock prend 49,99% d'Eni CCUS Holding via GIP
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 17:25

(Zonebourse.com) - BlackRock, à travers sa filiale d'infrastructures Global Infrastructure Partners (GIP), annonce l'acquisition de 49,99% d'Eni CCUS Holding, la branche de captage et stockage du carbone (CCUS) du groupe italien Eni. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'Eni de céder des participations minoritaires dans ses activités satellites afin de financer leur développement. Eni CCUS Holding regroupe les projets HyNet et Bacton au Royaume-Uni, L10 aux Pays-Bas, ainsi qu'un droit préférentiel sur le projet Ravenne en Italie.

Claudio Descalzi, directeur général d'Eni, estime que l'arrivée de GIP 'renforcera la capacité à proposer des solutions de décarbonation d'envergure'. Pour Bayo Ogunlesi, président de GIP, ce partenariat 'accélérera le déploiement de solutions CCUS à grande échelle'.

Les deux partenaires partageront les coûts d'investissement liés au développement de cette activité.

Valeurs associées

BLACKROCK
1 138,080 USD NYSE +0,21%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    Concurrence : la Chine maintient la pression sur les produits laitiers européens
    information fournie par Boursorama avec Media Services 18.08.2025 18:57 

    La Chine a aussi lancé des enquêtes antidumping sur les importations de porc et d'eau-de-vie à base de vin (brandy) européens. L'enquête antisubventions visant les importations de produits laitiers issus de l'Union européenne (UE) va être prolongée, a annoncé lundi ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine en recul
    information fournie par AFP 18.08.2025 18:24 

    La Bourse de Paris a fini en baisse lundi, prudente à l'approche de la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, en attendant des avancées sur les discussions pour trouver une issue à la guerre en Ukraine. Le CAC 40 a perdu 0,50%, à 7.884,05 points, en ... Lire la suite

  • La Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit en ordre dispersé après le sommet Trump-Poutine
    information fournie par Reuters 18.08.2025 18:06 

    par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé lundi, après le sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine qui n'a débouché sur aucun accord de cessez-le-feu et au début d'une semaine qui s'annonce ... Lire la suite

  • Des Palestiniens déplacés fuyant le nord de Gaza se dirigent vers le sud
    Le Hamas dit approuver une proposition de cessez-le-feu
    information fournie par Reuters 18.08.2025 18:02 

    Le Hamas a informé les médiateurs dans son conflit avec Israël qu'il avait approuvé une nouvelle proposition de cessez-le-feu, a déclaré à Reuters un responsable du groupe palestinien. Celle-ci prévoit notamment un arrêt des opérations militaires pendant 60 jours, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank