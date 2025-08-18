BlackRock prend 49,99% d'Eni CCUS Holding via GIP
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 17:25
Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'Eni de céder des participations minoritaires dans ses activités satellites afin de financer leur développement. Eni CCUS Holding regroupe les projets HyNet et Bacton au Royaume-Uni, L10 aux Pays-Bas, ainsi qu'un droit préférentiel sur le projet Ravenne en Italie.
Claudio Descalzi, directeur général d'Eni, estime que l'arrivée de GIP 'renforcera la capacité à proposer des solutions de décarbonation d'envergure'. Pour Bayo Ogunlesi, président de GIP, ce partenariat 'accélérera le déploiement de solutions CCUS à grande échelle'.
Les deux partenaires partageront les coûts d'investissement liés au développement de cette activité.
Valeurs associées
|1 138,080 USD
|NYSE
|+0,21%
