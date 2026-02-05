BlackRock passe sous les 5% du capital de Carrefour
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 13:52
Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Carrefour sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
