BlackRock passe sous les 5% du capital de Carrefour
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 13:52

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 2 février, le seuil de 5% du capital de Carrefour et détenir 4,99% du capital et 4,46% des droits de vote du groupe français de distribution.

Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Carrefour sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

