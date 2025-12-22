BlackRock passe sous les 5% des votes d'Orange
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 11:10
Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 151 428 398 actions Orange représentant autant de droits de vote, soit 5,69% du capital et 4,76% des droits de vote de l'opérateur télécoms.
