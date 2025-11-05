BlackRock passe sous les 5% d'Ubisoft
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 15:02
Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions de l'éditeur de jeux vidéo, ainsi que d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
Valeurs associées
|6,6400 EUR
|Euronext Paris
|-0,60%
