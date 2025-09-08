BlackRock ouvre un bureau au Koweït, selon KUNA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BlackRock BLK.N va ouvrir un bureau au Koweït et a nommé Ali AlQadhi pour diriger les opérations dans le pays, a rapporté lundi l'agence de presse publique koweïtienne KUNA, alors que le plus grand gestionnaire d'actifs au monde poursuit son expansion dans le Golfe.

Ali AlQadhi dirige déjà les activités clients de BlackRock au Koweït et au Qatar, rôle qu'il conservera, selon l'agence.

L'Autorité des marchés financiers du Koweït a indiqué la semaine dernière dans un communiqué qu'elle avait accordé une licence de conseiller en investissement à BlackRock Advisors (UK) Ltd, une unité du gestionnaire d'actifs américain.

Son bureau au Koweït comprendra des équipes chargées du service à la clientèle, du conseil financier et de sa plateforme technologique Aladdin, selon le rapport.

BlackRock, qui gère 12 500 milliards de dollars d'actifs, a considérablement étendu sa présence dans le Golfe, à Abu Dhabi, Riyad et Doha, en établissant des partenariats dans les domaines de la gestion de fonds, de l'infrastructure et du conseil.