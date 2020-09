BlackRock obtient son précieux sésame en Chine

(NEWSManagers.com) - BlackRock est devenu le premier gestionnaire d' actifs mondial à obtenir l'approbation réglementaire pour créer une société de fonds communs de placement en Chine. Le feu vert a été accordé le 21 août, a déclaré le régulateur du secteur financier (CSRC). BlackRock a six mois pour mettre en place cette unité, a précisé la CSRC dans son communiqué. Située à Shanghai, cette société permettra à BlackRock d'étendre sa présence sur le marché chinois de la gestion d' actifs. Le groupe opérait jusqu' à présent via une co-entreprise avec Bank of China et projetait de créer une structure avec Temasek et China Construction Bank (CCB). BlackRock avait fait cette demande le 1er avril dernier, après que Pékin eut supprimé le plafond limitant les investissements étrangers dans le secteur. Fidelity International a également déposé une demande, tandis que plusieurs autres gestionnaires d'actifs, dont Schroders, devraient suivre le mouvement.