BlackRock nomme une directrice internationale adjointe de la clientèle institutionnelle à Paris

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine BlackRock vient de recruter Elissar Boujaoude au poste de directrice internationale adjointe de sa division Official Institutions Group (OIG) comme l'indique l'intéressée sur son profil du réseau social LinkedIn. L'information avait été révélée par la Lettre A. La division OIG de BlackRock fournit des solutions d'investissement et de gestion de risques pour les institutionnels.

Elissar Boujaoude est basée à Paris et rattachée à Isabelle Mateos y Lago, directrice mondiale de la division OIG de BlackRock. Elle a auparavant évolué près de neuf ans au sein du groupe HSBC où elle a travaille comme responsable des ventes institutionnelles pour HSBC Global Asset Management aux Etats-Unis et en Amérique Latine ainsi que comme responsable des relations avec les banques centrales, fonds souverains et fonds de pension publics en Amérique pour HSBC Global Banking and Markets.

Elissar Boujaoude a précédemment occupé les fonctions de directrice de la recherche crédit chez TCW, directrice des produits crédit chez Pimco, responsable mondiale de la recherche d'investissement chez Axa IM. Elle a commencé sa carrière chez Lehman Brothers en 1990 puis chez Goldman Sachs à partir de 1996 comme analyste crédit sur les marchés émergents et les institutions financières.

Au 30 septembre 2021, la division OIG de BlackRock gérait plus de 593 milliards de dollars d'encours. La société de gestion gérait environ 35 milliards de dollars pour les clients institutionnels français à fin août.