BlackRock monte encore au capital de BME

Le gestionnaire d'actifs américain BlackRock a renforcé sa position dans Bolsas y Mercados Españoles (BME), l'opérateur des marchés boursiers en Espagne, durant le mois de décembre.

Selon les données du régulateur espagnol CNMV, BlackRock, deuxième actionnaire de BME, détient désormais 3,545% du capital de l'opérateur boursier, convoité par ses concurrents SIX Swiss Stock Exchange et Euronext. Dans le détail, le gestionnaire possède 3.478% de BME en actions et 0.060% à travers d'autres instruments financiers.

La position actuelle de BlackRock dans BME est évaluée à 102,2 millions d'euros. L'action BME, cotée à l'Ibex35, a clôturé la séance du 3 janvier 2020 à 34,5 euros.

Le 20 novembre 2019, la société de gestion était passée actionnaire numéro 2 de BME en élevant sa position à 3,124% du capital de l'entreprise espagnole. SIX Swiss Stock Exchange avait formulé une offre pour le rachat de son concurrent hispanique au prix de 34 euros par action, soit une valeur d'environ 2,84 milliards d'euros, le 18 novembre 2019.

Le volume d'échanges sur les marchés actions opérés par BME en Espagne a baissé de 18,1% sur un an fin 2019 pour un total de 469,62 milliards d'euros.