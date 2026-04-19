information fournie par Reuters • 19/04/2026 à 06:12

BlackRock met en garde contre les effets de la crise énergétique sur les actions européennes - FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction pour supprimer un code d'instrument Reuters erroné pour Blackstone)

19 avril - -- Lien source: https://tinyurl.com/yw4b34yt

-- Note: Reuters n'a pas vérifié cette histoire et n'en garantit pas l'exactitude