BlackRock met à jour ses directives de vote ESG pour 2021

(NEWSManagers.com) - BlackRock a mis à jour ses principes et des lignes directrices de vote pour 2021 au niveau mondial. Parmi les principaux changements mis en place par le gérant américain qui a pris un virage " responsable" pour ses investissements l'an dernier, figurent des ajustements de sa position sur le risque climatique, le lobbying, la diversité et l'inclusion ainsi que sur l'intégration des intérêts des principales parties prenantes dans le processus décisionnel de l'entreprise.

BlackRock explique que ces ajustements sont guidés par le fait qu'il attende des entreprises qu'elles alignent leurs activités sur l'objectif de limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2 degrés Celsius et d'atteindre un niveau d'émissions de carbone nettes nul à l'échelle mondiale d'ici 2050. Ainsi, il compte renforcer son dialogue sur le risque climatique avec les 1000 entreprises de sa" liste prioritaire" et " envisager des actions de vote accéléré si la substance des engagements et des publications liés au climat des entreprises ne répond pas à nos attentes"

Il estime aussi que les facteurs liés au développement durable ont un impact positif sur la capacité des entreprises à générer des rendements à long terme, ajustés en fonction des risques. Ses ajustements se basent aussi sur son analyse de l'impact de ses votes sur le comportement des entreprises.

BlackRock a en effet relevé que lorsque les propositions des actionnaires en matière d'environnement et de social reçoivent un soutien important, les entreprises ont tendance à répondre à la demande formulée dans la proposition (même lorsque la proposition ne reçoit pas un soutien suffisant pour être adoptée). C'est ce qu'a constaté BlackRock, par exemple lorsque les résolutions ESG des actionnaires ont reçu 30 % ou plus de votes de soutien, 75 % des sociétés ont répondu. Lorsque le soutien à la proposition se situait entre 30 et 50 %, 67 % des entreprises répondaient entièrement ou partiellement à la demande formulée dans la proposition. Et enfin, lorsque les propositions des actionnaires en matière d'ESG ont reçu un soutien de 50 %, les entreprises ont agi pour répondre à la demande dans 94 % des cas.