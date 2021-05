BlackRock lève plus de 500M€ pour son fonds Eltif de private equity

(NEWSManagers.com) - BlackRock Private Equity Partners (PEP) a levé 509 millions d' euros pour le BlackRock Private Equity Opportunities Eltif, une stratégie d'investissement offrant un accès à des opportunités de co-investissement direct en private equity à l'échelle mondiale, avec une attention particulière à l'Europe.

Le fonds a dépassé son objectif initial et devient l'un des plus grands fonds européens d'investissement à long terme (Eltif) en Europe à ce jour, indique un communiqué.

Il s'agit du premier fonds de BlackRock dans le cadre de sa plateforme Eltif, qui vise à proposer régulièrement de nouveaux produits issus du non coté à sa clientèle européenne. Les principaux secteurs ciblés par le fonds sont les médias et les technologies, la santé et les services industriels et commerciaux.

BlackRock a levé des capitaux en partenariat avec 10 gestionnaires de patrimoine européens. En outre, le fonds a réuni un total de 25 investisseurs institutionnels à travers l'Europe.

BlackRock prévoit de lancer des stratégies supplémentaires chaque année, notamment dans le domaine des infrastructures.