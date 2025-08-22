BlackRock : "les allocations en hedge funds pourraient s'accroître jusqu'à 5 points de pourcentage"

(AOF) - Selon le BlackRock Investment Institute, les allocations en hedge funds pourraient s'accroître jusqu'à 5 points de pourcentage supplémentaires tout en maintenant un niveau de risque équivalent à celui des solutions de portefeuille traditionnelles. Pour les stratégies de hedge funds à faible volatilité, le financement de cette allocation élargie pourrait s'opérer par une réduction des positions en obligations souveraines des marchés développés.

S'agissant des stratégies de hedge funds à forte volatilité, cette augmentation pourrait être financée par un arbitrage depuis les actions cotées – préservant ainsi l'allocation aux marchés privés.

"Nos recherches montrent que les hedge funds les plus performants, en particulier les hedge funds macro qui visent à exploiter les changements dans l'environnement économique, ont généré des rendements excédentaires plus élevés depuis la pandémie. Nous voyons également plus d'opportunités pour la sélection de titres qui peuvent surperformer les marchés – une source potentiellement différenciée de rendement dans les portefeuilles – récompensant ceux qui minimisent délibérément le risque macro pour favoriser plutôt le risque spécifique à un titre ", souligne BlackRock Investment Institute, constatant par ailleurs que le risque de rendements futurs de certaines stratégies de hedge funds macro est inférieur à celui des actions publiques sur les marchés développés dans un portefeuille multi-actifs.

BlackRock Investment Institute pense que " cela justifie d'augmenter les allocations aux stratégies de hedge funds dans les portefeuilles ". Les investisseurs auront des objectifs de risque et de rendement uniques, avec différentes contraintes de gouvernance – y compris le coût de supervision des gestionnaires.

Et de conclure : " Cependant, toutes les préférences en matière de risque et les contraintes de gouvernance étant égales, nous pensons que certains investisseurs peuvent détenir jusqu'à 5 points de pourcentage de plus dans les hedge funds aujourd'hui qu'avant 2020 ".