BlackRock lance une gamme d'ETF sur le climat

(AOF) - BlackRock a annoncé le lancement de cinq nouveaux iShares MSCI Climate Transition Aware Ucits ETF. Le lancement de ces produits vise "à permettre aux investisseurs de s’exposer aux entreprises à la pointe de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone". Ils "peuvent désormais s'y exposer tout en restant proches des indices de référence traditionnels".

Les 5 produits sont iShares MSCI World Climate Transition Aware Ucits ETF, iShares MSCI Europe Climate Transition Aware Ucits ETF, iShares MSCI EMU Climate Transition Aware Ucits ETF, iShares MSCI US Climate Transition Aware Ucits ETF et iShares MSCI Japan Climate Transition Aware Ucits ETF.

La méthodologie utilisée filtre les entreprises ayant des controverses MSCI ESG "très graves" et les entreprises qui ne respectent pas les principes du Pacte mondial des Nations unies. Sont également exclues les entreprises impliquées dans les armes controversées, le tabac, l'extraction de charbon thermique, la production d'électricité à partir de charbon thermique et l'extraction de pétrole et de gaz non conventionnels.

Dans les secteurs de l'énergie, des matériaux, de l'industrie et des services publics, des exclusions supplémentaires s'appliquent en fonction de l'intensité des émissions et de l'absence d'objectifs ou de reporting. Ces exclusions sont en ligne avec les critères d'exclusion des Climate Transition Benchmarks (CTB) de l'Union européenne.