BlackRock investit dans la fintech Clarity AI

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine BlackRock a annoncé, jeudi, en marge de ses résultats annuels, un investissement minoritaire dans le capital de la fintech espagnole Clarity AI, plateforme consacrée aux analyses et à la science des données en matière de développement durable. Les clauses de la transaction n'ont pas été dévoilées. Parmi les actionnaires existants de cette fintech figurent Deutsche Börse, Kibo Ventures, Mundi Ventures, Seaya Ventures et Founders Fund.

Clarity AI utilise les grandes données et le " machine learning" pour créer des informations exploitables sur la durabilité et les impacts, et les communiquer ensuite à des sociétés et des gouvernements. Sa technologie couvre les impacts environnementaux et sociaux et permet d' analyser plus de 30 000 sociétés, dans près de 200 pays. En outre, Clarity AI apporte un soutien aux rapports réglementaires et clients pour aider les investisseurs à répondre aux nouvelles obligations de publication d'informations en matière de développement durable.

BlackRock intégrera les capacités de Clarity AI dans sa plateforme de gestion des risques Aladdin afin d'en augmenter les capacités prévisionnelles d'analyse et de reporting. De la même façon, Clarity AI intégrera les données sur le développement durable d'Aladdin en ajoutant des analyses et modèles de durabilité orientés vers l' avenir, générés à partir de données sur les sociétés.

La plateforme Aladdin de BlackRock avait déjà évolué l'an dernier sur les aspects de durabilité avec l'ajout de 1 200 indicateurs de durabilité et la mise en place des partenariats en matière de données destinés à aider les investisseurs à comprendre les risques et opportunités ESG et liés aux changements climatiques. La société de gestion avait également dévoilé une " version climat" d'Aladdin, Aladdin Climate.

Mary-Catherine Lader, directrice - développement durable Aladdin, chez BlackRock, a déclaré: " Tandis que BlackRock utilise la durabilité en tant que norme d' investissement, nous sommes déterminés à rehausser les standards des données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de la technologie. Nous investissons dans de nouvelles analyses et de nouveaux logiciels au niveau d' Aladdin et intégrons également les capacités de partenaires stratégiques tels que Clarity AI pour que les clients puissent comprendre les impacts et risques sociaux et environnementaux de leurs investissements. "

De son côté, Rebeca Minguela, fondatrice et directrice générale de Clarity AI, a indiqué que la transaction et l'intégration des capacités et données de Clarity AI dans Aladdin " auront un pouvoir transformateur, car ils permettront de faire connaître les données et analyses de Clarity AI à un plus grand nombre d' investisseurs parmi les plus importants au monde."