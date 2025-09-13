BlackRock investira 700 millions de dollars dans des centres de données britanniques lors de la visite de Trump, selon Sky News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une tentative d'obtenir un commentaire au paragraphe 2, et d'un contexte aux paragraphes 3 à 6)

BlackRock BLK.N prévoit d'investir 500 millions de livres (700 millions de dollars) dans l'infrastructure des centres de données britanniques, l'un des nombreux accords qui seront annoncés lors de la visite d'État du président américain Donald Trump la semaine prochaine, a rapporté Sky News samedi.

BlackRock et Downing Street n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur le rapport, qui indique que BlackRock investira par le biais d'une nouvelle entreprise avec Digital Gravity Partners.

Le directeur général de BlackRock, Larry Fink, rejoindra Sam Altman d'OpenAI et Stephen Schwarzman de Blackstone BX.N au sein de la délégation d'entreprises qui accompagnera Donald Trump, a rapporté Sky News cette semaine.

Sam Altman et le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, prévoient de soutenir les milliards de dollars investis dans les centres de données britanniques au cours de leur voyage, a rapporté Bloomberg News jeudi.

Ces investissements soulignent la demande croissante d'infrastructures numériques, stimulée par l'intelligence artificielle et l'informatique en nuage.

(1 dollar = 0,7377 livre)