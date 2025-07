BlackRock: hausse de 16% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 13:40









(Zonebourse.com) - BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs du monde, dévoile un bénéfice net ajusté en hausse de 21% à 1,88 milliard de dollars au titre du deuxième trimestre 2025, soit un BPA de 12,05 dollars (+16%), dépassant les attentes des analystes.



Le groupe new-yorkais a vu sa marge opérationnelle ajustée se tasser de 0,8 point à 43,3% pour des revenus en progression de 13% à 5,42 milliards de dollars, tandis que ses actifs sous gestion (AUM) se sont accrus de 18% à un record de 12.527 milliards.



'Nos relations clients en expansion s'inscrivent en résonnance avec une croissance organique des commissions de base plus élevée et mieux diversifiée', met en avant son PDG Laurence D Fink, précisant que celle-ci a atteint 7% sur les 12 derniers mois.



BlackRock rappelle en outre avoir finalisé, au 1er juillet dernier, l'acquisition de HPS Investment Partners, ajoutant à ses actifs 165 milliards de dollars d'AUM clients et 118 milliards de dollars d'AUM générant des commissions.





