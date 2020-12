BlackRock et Vanguard épinglés pour leur manque de soutien aux résolutions ESG

(NEWSManagers.com) - BlackRock et Vanguard, les deux plus grandes sociétés de gestion au monde, ont voté en faveur de moins de 15 % des résolutions sur le climat et le social analysées par ShareAction sur la période septembre 2019-août 2020.

Pour ShareAction cela correspond à un manque d' engagement qui pénalise l' ensemble des acteurs qui se mobilisent pour des causes environnementales et sociales. En effet, seulement 15 résolutions sur les 102 étudiées par ShareAction ont obtenu le soutien d' une majorité d' investisseurs. Or, 17 résolutions de plus auraient pu atteindre le seuil de 50 % si BlackRock, Vanguard ou State Street, la troisième plus grande société de gestion au monde, avaient voté différemment, a calculé ShareAction. BlackRock et Vanguard ont voté contre toutes ces résolutions, tandis que State Street, s' est prononcé contre 11 d' entre elles.

Par exemple, une résolution appelant la chaîne de supermarché américaine Kroger à faire état de son process de due diligence en matière de droits humains n' a pas pu être adoptée, ayant reçu le soutien de seulement 48 % des actionnaires. Et ce, alors que le Département américain du Travail avait identifié des dizaines de produits stockés par Kroger qui avaient été produits en utilisant le travail des enfants ou le travail forcé. La résolution aurait pu passer si l' un des " Big Three " avait voté en sa faveur.

BlackRock et Vanguard ne sont pas les plus mauvais élèves, mais figurent tout de même dans les six derniers, et ne se sont pas améliorés par rapport à l'an passé. Les derniers du classement sont Walter Scott Global Investment Management (0 %), Lyxor Asset Management (1 %) et Capital Group (8 %).

Les Européens en pointe

A l' opposé, les meilleurs élèves sont Impax Asset Management (vote en faveur de 100 % des résolutions climat et social), Aviva Investors (98 %), PGGM Investments (98 %), Man Group (96 %), Legal & General Investment Management (96 %), NN Investment Partners (95 %), Aegon Investment Management (93 %), Robeco (91 %), Amundi Asset Management (89 %) et Pictet Asset Management (87 %).

ShareAction observe que les sociétés de gestion européennes de taille moyenne sont en tête du classement. Les 17 meilleures élèves sont tous basés en Europe. Trois français se trouvent parmi eux : Amundi, BNP Paribas AM et Axa IM.

Néanmoins, plusieurs asset managers américains ont amélioré leur score. C' est le cas de JP Morgan Investment Management, qui a soutenu 51 % des résolutions climat, contre 7 % en 2018-2019, Wellington Management International (62 % contre 10 %) et Northern Trust Asset Managemnet (79 % contre 21 %).

Le social à la traîne

Enfin, alors que le Covid-19 a braqué les projecteurs sur le " S " de l' " ESG " , ShareAction constate un manque d' engagement sur les sujets sociaux par le biais des votes en assemblée.

En ce qui concerne les questions sociales, l' étude montre que les investisseurs ont tendance à soutenir les résolutions exigeant des entreprises qu'elles publient des statistiques sur la diversité, mais s'opposent à celles qui exigent la divulgation des écarts de rémunération. Les seules résolutions sociales qui ont été adoptées se trouvaient toutes dans la catégorie de la diversité.