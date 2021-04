BlackRock et Temasek vont investir 600M$ dans la décarbonation

(NEWSManagers.com) - Le fonds souverain singapourien Temasek et BlackRock vont investir ensemble 600 millions de dollars dans des fonds de capital-risque et de capital investissement qui se concentreront sur des solutions de décarbonation. Les deux groupes vont créer une structure baptisée " Decarbonization Partners " . Cette nouvelle entité sera chargée de lancer les nouveaux fonds.

Les fonds seront ouverts à d' autres investisseurs intéressés par la neutralité carbone. Decarbonization Partners cherche à lever 1 milliard de dollars pour son premier fonds, en incluant les capitaux de Temasek et BlackRock.

Les fonds Decarbonization Partners investiront dans le non coté en mettant l'accent sur les entreprises en phase de démarrage qui ciblent les technologies renouvelables et de mobilité éprouvées de la prochaine génération, notamment les sources de carburant émergentes, les solutions de réseau, le stockage des batteries et les technologies de véhicules électriques et autonomes, ainsi que les secteurs du bâtiment et de la fabrication, afin de favoriser la décarbonation, l'efficacité des ressources et l'innovation en matière de matériaux et de processus.

Le partenariat s'appuiera sur l'expertise de BlackRock et de Temasek. Les fonds seront dotés d'employés des deux entreprises, ainsi que d'une équipe professionnelle et dédiée recrutée pour trouver et entreprendre des investissements et gérer son portefeuille.