BlackRock et Nvidia rachètent Aligned Data Centers pour 40 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un consortium d'investissement comprenant BlackRock BLK.N , Nvidia NVDA.O , xAI et Microsoft
MSFT.O va acquérir Aligned Data Centers dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 40 milliards de dollars, ont déclaré les entreprises mercredi.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer