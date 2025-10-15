information fournie par Reuters • 15/10/2025 à 13:36

BlackRock et Nvidia rachètent Aligned Data Centers pour 40 milliards de dollars

Un consortium d'investissement comprenant BlackRock BLK.N , Nvidia NVDA.O , xAI et Microsoft

MSFT.O va acquérir Aligned Data Centers dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 40 milliards de dollars, ont déclaré les entreprises mercredi.