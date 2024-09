BlackRock et Microsoft s’associent pour un fonds d’infrastructures d’IA

BlackRock, Microsoft et l’investisseur MGX, soutenu par les Émirats arabes unis, s’associent pour créer un nouveau fonds d’infrastructures d’intelligence artificielle (IA) visant à lever 30 milliards de dollars pour investir dans les centres de données et l’infrastructure énergétique connexe.

Après avoir levé des capitaux privés auprès des investisseurs, le fonds, appelé Global AI Infrastructure Investment Partnership (GAIIP), pourrait déployer jusqu'à 100 milliards de dollars de capitaux au total, en incluant le financement par emprunt, selon un communiqué diffusé le 17 septembre. La plupart des investissements dans l’infrastructure seront réalisés aux Etats-Unis.

« La mobilisation de capitaux privés pour construire des infrastructures d’IA telles que des centres de données et de l'énergie débloquera une opportunité d’investissement à long terme de plusieurs milliers de milliards de dollars », a commenté Larry Fink, président-directeur général de BlackRock. « Les centres de données sont le fondement de l'économie numérique, et ces investissements contribueront à la croissance économique, à la création d’emplois et à l’innovation technologique en matière d’IA », a-t-il ajouté.

Nvidia apportera son soutien

La révolution industrielle de l’IA entraîne d’énormes besoins d’infrastructures, en centres de données mais aussi en électricité. En janvier, l’Agence nationale de l’énergie estimait que les besoins d’électricité des data centers dans le monde feraient plus que doubler entre 2022 et 2026, pour atteindre 1.000 térawatts/heure, l’équivalent de la consommation annuelle du Japon.

Pour cette initiative, BlackRock s’appuiera sur Global Infrastructure Partners, la société d’infrastructures dont le rachat a été annoncé en janvier dernier et qui doit être bouclé début octobre. S’il atteint son objectif, ce fonds sera le plus grand fonds d’investissement alternatif jamais levé par BlackRock. Microsoft investira dans le fonds, mais sa participation financière n’a pas été dévoilée.

Par ailleurs, Nvidia soutiendra le GAIIP en mettant son expertise en matière de centres de données et d’usines d’IA au service de l'écosystème de l’IA. « Nvidia utilisera son expertise en tant que plate-forme informatique complète pour soutenir le GAIIP et les sociétés de son portefeuille dans la conception et l’intégration d’usines d’IA pour propulser l’innovation industrielle », a précisé Jensen Huang, fondateur et directeur général de la société technologique.

Laurence Marchal