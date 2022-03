BlackRock et Lumyna dominent la collecte de fonds en Europe en janvier

(NEWSManagers.com) - Dans la continuité de 2021, c’est encore BlackRock qui arrive en tête de la collecte nette des fonds en Europe en janvier 2022, avec 10 milliards d’euros, selon les données de Refinitiv Lipper. Le géant américain a surtout profité des flux sur ses ETF, qui représentent la plus grande partie des fonds levés.

Plus étonnant, une plate-forme de gestion alternative arrive en deuxième position. Il s’agit de Lumyna, qui a drainé 4,7 milliards d’euros sur le seul mois de janvier. Lumyna est l’ex-CMISL, la société de gestion de l’activité solutions de fonds de Bank of America Merrill Lynch rachetée fin 2018 par Generali Investment Partners. La boutique gère près de 20 milliards de dollars d’encours, selon son site Internet.

En troisième position arrive Vanguard, avec 3 milliards d’euros. Axa et DWS le suivent de près, avec respectivement 2,8 milliards d’euros et 2,7 milliards d’euros. Pour Vanguard et DWS, les ETF ont aussi joué un rôle majeur dans la collecte, note Refinitiv Lipper.

Il faut dire que les ETF sont les grands gagnants de ce mois de janvier, avec des souscriptions nettes de 25,6 milliards d’euros en janvier, alors que les fonds traditionnels voyaient sortir 38 milliards d’euros.

Au total, les fonds commercialisés en Europe ont affiché des rachats nets de 12,4 milliards d’euros en janvier, au cours d’un mois marqué par la détérioration de la situation sanitaire et des marchés en recul.