BlackRock et Amundi en tête de la collecte des fonds en Europe en octobre

(NEWSManagers.com) - BlackRock a dominé une fois de plus les ventes de fonds en Europe en octobre 2021, avec des souscriptions nettes de 18,3 milliards d' euros, selon les dernières statistiques de Refinitiv Lipper. Arrivent ensuite Amundi avec 12,5 milliards d' euros, JPMorgan avec 9,7 milliards d' euros, Legal & General avec 7,1 milliards d' euros et BNP Paribas avec 7,1 milliards d' euros.

A noter que la collecte des cinq premiers acteurs du classement a été dopée par les fonds monétaires, lesquels ont drainé 66,9 milliards d' euros globalement sur le mois. Ainsi, BlackRock et Amundi ont attiré chacun plus de 10 milliards d' euros sur les fonds monétaires. Les flux entrants sur cette catégorie de véhicules ont été de 8,6 milliards d' euros pour JPMorgan, 4,6 milliards pour L&G et 6,2 milliards pour BNP Paribas.

BlackRock a aussi profité de fortes souscriptions pour ses fonds actions, puisqu' ils ont drainé 7,5 milliards d' euros. Amundi a engrangé 1,2 milliard d' euros sur cette franchise.

Sur le mois d' octobre, les fonds enregistrés en Europe ont affiché une collecte nette de 116 milliards d' euros.