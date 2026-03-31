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BlackRock envisage d'installer son siège londonien à Canary Wharf, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 09:56

Le logo de BlackRock à New York

Le logo de BlackRock à New York

BlackRock envisage d'installer ‌son siège londonien dans un gratte-ciel de Canary ​Wharf actuellement occupé par HSBC, a rapporté mardi le Financial Times (FT), citant des sources proches du dossier.

Le ​gestionnaire d'actifs a également examiné plusieurs autres sites potentiels ces ​derniers mois, notamment le projet ⁠immobilier de Bishops Square, situé à côté ‌du marché de Spitalfields, dans l'est de Londres, et les anciens bureaux de la ​Deutsche Bank au ‌75 London Wall, selon l'article.

BlackRock a ⁠refusé de commenter. Reuters n'a pas pu vérifier les informations du FT dans l'immédiat.

Selon le journal, BlackRock ⁠recherche des ‌bureaux à Londres pouvant offrir au moins ⁠600.000 pieds carrés (environ 55.700 mètres carrés) d'espace.

Le ‌gratte-ciel de Canary Wharf envisagé, de 45 ⁠étages, sera libéré par HSBC l'année prochaine, ⁠tandis que ‌la banque britannique s'installera dans des locaux plus petits ​au centre de ‌la ville.

Le quartier de Canary Wharf a eu du mal à retenir ​ses locataires après la pandémie de Covid-19, bien que le centre financier connaisse désormais ⁠un regain d'activité. Visa y a notamment déménagé son siège européen et JPMorgan a annoncé la construction d'une nouvelle tour dans le quartier.

(Rédigé par Anusha Shah à Bangalore; version française Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)

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