BlackRock entre au capital de la plate-forme de paiement Trustly

La fintech spécialisée dans les paiements Trustly a annoncé l' entrée à son capital de BlackRock Private Equity Partners ainsi que de certains investisseurs institutionnels, dont Aberdeen Standard Investments ou encore Investment Corporation of Dubai en tant qu' actionnaires minoritaires.

" Nous souhaitons la bienvenue à BlackRock et aux autres investisseurs en tant qu'actionnaires minoritaires de Trustly. Grâce à leur soutien, nous allons doubler nos efforts pour développer la solution de paiement bancaire en ligne que nos commerçants et émetteurs de factures et leurs clients apprécient" , a déclaré Oscar Berglund, PDG de Trustly.

Citigroup a agi en tant que conseiller financier dans le cadre de cette opération, dont les conditions n'ont pas été divulguées. Selon TechCrunch, la société, qui revendique des revenus de plus de 150 millions de dollars en 2019, serait désormais valorisée plus d' un milliard de dollars. Cette transaction permet notamment de diversifier l'actionnariat de la fintech, qui a été rachetée par Nordic Capital en mars 2018 dans le cadre d' une opération à 700 millions d' euros. Nordic Capital reste l'actionnaire majoritaire de la fintech.

Plus de 6.000 commerçants déjà servis

Fondée en 2008, la fintech Trustly permet à plus de 6.000 commerçants, parmi lesquels Facebook, Alibaba ou encore PayPal, d' effectuer et de recevoir des paiements par virement bancaire. Si les consommateurs continuent en grande majorité d' utiliser la carte bancaire pour effectuer des transactions, le mode de paiement par virement bancaire commence à prendre de l' ampleur. Au Royaume-Uni, seules 5% des transactions en ligne sont effectuées de cette manière, mais c' est le cas de 50% des transactions en Autriche et en Estonie, 40% en Finlande, 60% aux Pays-Bas et 45% en Pologne.

Une tendance qui devrait se développer à l' avenir, la crise du Covid-19 ayant mis en lumière l' importance des transactions en ligne comme moyen de paiement. Face à l' essor des fintech et des banques challengers, les consommateurs ont désormais plus de choix dans leurs moyens de paiement.