BlackRock enrôle un ancien de l' administration Obama pour l' investissement durable

BlackRock a recruté Paul Bodnar en tant que responsable mondial de BlackRock Sustainable Investing (BSI), sa plate-forme d' investissement durable.

Il sera responsable de la recherche durable, des analyses, du développement de produits et de l'intégration des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans le processus d'investissement.

BlackRock explique ainsi que " dernièrement, Paul Bodnar était directeur général et directeur de la stratégie du Rocky Mountain Institute (RMI), une organisation indépendante à but non lucratif qui s'efforce d'accélérer la transition vers une énergie propre. Au sein du RMI, il a fondé et présidé le Center for Climate-Aligned Finance, qui travaille avec certaines des plus grandes institutions financières du monde pour faciliter leur transition vers des portefeuilles à émissions nettes nulles. Il a également mis en place des initiatives visant à soutenir les investissements verts sur les marchés émergents.

Avant de rejoindre le RMI, Paul Bodnar a occupé un certain nombre de postes de direction dans le domaine du climat au sein du gouvernement américain, notamment en tant qu'assistant spécial du président et directeur principal pour l'énergie et le changement climatique au Conseil national de sécurité. Il a également occupé des postes au Département d'État américain, notamment en tant que négociateur principal pour le financement du climat et conseiller de l'envoyé spécial pour le changement climatique.

Paul Bodnar a joué un rôle essentiel dans l'élaboration des politiques climatiques de l'administration Obama, notamment la stratégie américaine en vue de la Conférence de Paris sur le climat, l'annonce présidentielle conjointe historique États-Unis-Chine sur le climat de novembre 2014, l'accord de l'OCDE visant à limiter strictement le financement public des centrales électriques au charbon, et le doublement des budgets de recherche et développement sur les énergies propres par 20 grands pays dans le cadre de l'initiative Mission Innovation" .