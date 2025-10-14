BlackRock : encours record et collecte de plus de 200 milliards de dollars au troisième trimestre

(AOF) - BlackRock a dévoilé une collecte supérieure aux attentes et un encours record au troisième trimestre. Le premier gestionnaire d'actifs du monde a vu son bénéfice net chuter de 19%, à 1,32 milliard de dollars, soit 8,43 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 11,55 dollars, soir 8 cents de mieux qu'attendu. Sur cette période, le chiffre d'affaires a bondi de 25%, à 6,5 milliards de dollars.

Les actifs sous gestion de BlackRock ont progressé de 17% pour atteindre le montant record de 13 463 milliards de dollars. L'encours moyen a également augmenté de 17%, à 12 960 milliards de dollars.

La finalisation de l'acquisition de HPS Investment Partners le 1er juillet s'est traduite par 165 milliards de dollars d'actifs sous gestion supplémentaires, a précisé BlackRock.

BlackRock a enregistré 204,64 milliards de dollars de collecte au troisième trimestre, un montant supérieur au consensus s'élevant à 181,92 milliards de dollars. Pour les seuls actifs de long terme, le concurrent d'Amundi a attiré 170,54 milliards de dollars d'argent frais.