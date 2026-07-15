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BlackRock en hausse après avoir annoncé un bénéfice au deuxième trimestre supérieur aux prévisions
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 12:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juillet - ** Le titre BLK.N de BlackRock progresse d'environ 3% pour s'établir à environ 1.055 dollars en pré-ouverture

** Le gestionnaire d'actifs annonce un BPA ajusté de 13,91 $ , contre des prévisions de Wall Street de 12,59 $ - données compilées par LSEG

** Les actifs sous gestion de BLK ont atteint un niveau record de 15.340 milliards de dollars au cours du trimestre

** 16 des 19 courtiers attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, 3 recommandent de "conserver"; l'objectif de cours médian est de 1.260 dollars – données LSEG

** Le titre a reculé d’environ 4% depuis le début de l’année, à la dernière clôture

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