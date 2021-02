BlackRock domine encore la collecte des fonds européens en décembre

(NEWSManagers.com) - Les mois se suivent et se ressemblent. BlackRock s' est placé en tête de la collecte nette des fonds vendus en Europe en décembre, comme en novembre et en octobre, selon les données de Refinitiv Lipper. La principale société de gestion au monde a cette fois ci levé 28,4 milliards d' euros, un montant élevé qui éclipse la collecte des deux autres sociétés figurant dans le top trois, les français Amundi et BNP Paribas Asset Management. Le premier a drainé 9 milliards d' euros et le second, 6,3 milliards d' euros.

Viennent ensuite BNY Mellon, Goldman Sachs, HSBC, CPR Asset Management (une filiale d' Amundi), DWS Group, L&G et Fidelity.

Refinitiv Lipper souligne que la collecte de BlackRock, Amundi, BNP Paribas, BNY Mellon et Goldman Sachs a été impactée par des flux dans les fonds monétaires. Pour BlackRock, cela a représenté 7,3 milliards d' euros, pour Amundi, 6,2 milliards et pour BNPP AM, 5,2 milliards d' euros.

BlackRock a aussi bénéficié d' un fort afflux d'argent sur les actions, à hauteur de 16,5 milliards d' euros, ce qui le place en tête de la collecte dans cette catégorie. La société américaine est aussi la première société à attirer des capitaux sur les fonds obligataires (4,7 milliards).

Décembre a été un mois faste pour les fonds européens. Ils ont collecté 122,4 milliards d' euros, dont 23,5 milliards sur les ETF. Les fonds actions, avec 58,9 milliards d' euros, ont été la classe d' actifs la plus prisée par les investisseurs. Les fonds obligataires ont drainé 25,1 milliards et les fonds monétaires, 31,7 milliards.