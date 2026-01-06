 Aller au contenu principal
BlackRock détient plus de 5% du capital et des votes de Nexans
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 12:56

La société BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse,
le 2 janvier 2025, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Nexans et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,01% du capital et des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Nexans hors et sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions Nexans détenues à titre de collatéral.

