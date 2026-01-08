BlackRock détient plus de 5% des votes de Getlink
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 16:06
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Getlink hors et sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions Getlink détenues à titre de collatéral.
Valeurs associées
|16,2300 EUR
|Euronext Paris
|-0,25%
